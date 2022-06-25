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Суббота, 25 июня, 2022

Мэр Сорокина призвала рязанцев купаться только на официальных пляжах

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Мэр Сорокина призвала рязанцев купаться только на официальных пляжах

Фото: администрация Рязани

Мэр Рязани Елена Сорокина обратилась к горожанам в связи с наступлением жары. Пост глава администрации опубликовала ВКонтакте.

Установилась жаркая, по-настоящему летняя погода. По прогнозам синоптиков жара продлится не один день, и столбики термометров покажут до +32 градусов С. Конечно, в такую погоду хочется освежиться и искупаться на прохладных водоемах.

Спасаясь от летней жары, не нужно забывать о правилах поведения на воде. В первую очередь — купаться в установленных для этого местах. В Рязани это пять пляжей. Они расположены на Ореховом озере, на реке Старица в Солотче, а также на Борковских карьерах № 1, 2 и 3. На этих пляжах работают медицинские пункты и дежурят спасатели, подготовлены необходимые плавсредства для спасения людей на воде, установлены урны, скамейки, раздевалки и биотуалеты, предупредительные таблички и таблички, обозначающие зоны купания.

Уважаемые рязанцы, будьте внимательны, следите за детьми во время посещения пляжей и соблюдайте основные меры безопасности!

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