Мэр Елена Сорокина рассказала, как в Рязани меняют крышки колодцев

Тема открытых люков не уходит из повестки. Вопрос важный, связан с безопасностью людей. Наша задача — урегулировать взаимодействие между муниципальными предприятиями, организациями и хозяйствующими субъектами, чтобы все четко понимали зону своей ответственности и следовали единому алгоритму действий в случае обнаружения открытого люка. За последние месяцы есть продвижения в этом направлении.

Сегодня провела совещание в МП «Водоканал» с нашими ресурсоснабжающими организациями и структурными подразделениями администрации. Начали с работы диспетчерской — сюда поступают сигналы от жителей со всего города, в том числе обращения по люкам — где есть провалы, открытые колодцы. Диспетчеры оперативно передают информацию в работу дежурным бригадам. При поступлении заявки специалисты «Водоканала» сразу же сверяются с данными информационной системы ГИС «ИнГео». С помощью нее определяют, кто отвечает за тот или иной колодец.

ГИС «ИнГео» позволяет оптимизировать взаимодействие по вопросу принадлежности и расположения люков и коммуникаций. Блок экономики и цифрового развития администрации города отработал порядок наполнения этой системы. Ежеквартально все подключенные к ней структуры будут актуализировать информацию о своих смотровых колодцах. Чтобы полностью загрузить все данные, потребуется, возможно, не один год. В ведении МП «Водоканал», например, почти 39 тыс. люков, МУП «РМПТС» — около 15 тысяч, в управлении благоустройства — более 3600 колодцев ливневой канализации.

На всех предприятиях назначены ответственные за эту работу. Пока действует негласная договоренность: кто первый выехал на открытый смотровой колодец, тот его и огораживает, чтобы максимально оперативно обезопасить жителей. Прорабатываем вопрос о взаимодействии с другими организациями — АО «Рязаньгоргаз», ПАО «Ростелеком», ООО «ТрансСвязь».

Отдельная тема — колодцы на дворовых территориях, находящихся в зоне ответственности управляющих компаний или ТСЖ. Право собственности на такие смотровые люки при вводе дома в эксплуатацию часто не оформляется. Поручила управлению капитального строительства исключить возможность появления бесхозных колодцев на этом этапе. Со старыми смотровыми люками также разбираемся.

Уважаемые рязанцы, если вы обнаружили открытый колодец, прошу обращаться по телефону единой диспетчерской службы: 25-00-51 с указанием адресных ориентиров для оперативного принятия мер.