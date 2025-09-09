Минздрав ответил рязанке, пожаловавшейся на очереди и нехватку врачей

Представители Минздрава Рязанской области в комментариях телеграм-канала губернатора Павла Малкова ответили на жалобу жительницы Рязани. Женщина высказала недовольство ситуацией, при которой, чтобы попасть к специалисту, приходится сначала выстоять очередь к терапевту. Также она сообщила о нехватке медиков в поликлинике «Красное знамя», обслуживающей несколько районов города.

«Все лечебные учреждения следуют рекомендациям Минздрава РФ, — сообщили в региональном министерстве здравоохранения. — Это необходимо для того, чтобы к узкому специалисту пациенты приходили уже с готовыми анализами и обследованиями, которые назначает терапевт.

Также специалист может выявить признаки и других заболеваний и направить к нужному врачу. Тем пациентам, которые стоят на учете у узкого специалиста, необходимо обращаться к самому врачу для их записи на следующий прием либо к зав отделением.

К сожалению, действительно есть некоторые свободные ставки. Для привлечения специалистов принимаем все необходимые меры: увеличено количество мест по целевым направлениям в Рязанском колледже и РязГМУ, больница постоянно участвует в ярмарке вакансий, информацию о необходимых специалистах обновляют на сайте лечебного учреждения.

Приглашаем желающих присоединиться к нашему коллективу».

