Вторник, 9 сентября, 2025
13.7 C
Рязань
Медицина

Минздрав ответил рязанке, пожаловавшейся на очереди и нехватку врачей

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Представители Минздрава Рязанской области в комментариях телеграм-канала губернатора Павла Малкова ответили на жалобу жительницы Рязани. Женщина высказала недовольство ситуацией, при которой, чтобы попасть к специалисту, приходится сначала выстоять очередь к терапевту. Также она сообщила о нехватке медиков в поликлинике «Красное знамя», обслуживающей несколько районов города. 

«Все лечебные учреждения следуют рекомендациям Минздрава РФ, — сообщили в региональном министерстве здравоохранения. —  Это необходимо для того, чтобы к узкому специалисту пациенты приходили уже с готовыми анализами и обследованиями, которые назначает терапевт. 

Также специалист может выявить признаки и других заболеваний и направить к нужному врачу. Тем пациентам, которые стоят на учете у узкого специалиста, необходимо обращаться к самому врачу для их записи на следующий прием либо к зав отделением.

К сожалению, действительно есть некоторые свободные ставки. Для привлечения специалистов принимаем все необходимые меры: увеличено количество мест по целевым направлениям в Рязанском колледже и РязГМУ, больница постоянно участвует в ярмарке вакансий, информацию о необходимых специалистах обновляют на сайте лечебного учреждения. 

Приглашаем желающих присоединиться к нашему коллективу».

Ранее Минздрав прокомментировал вопрос о бахилах в рязанских поликлиниках.

