Минздрав прокомментировал вопрос о бахилах в рязанских поликлиниках

Минздрав Рязанской области ответил на вопрос в комментариях телеграм-канала губернатора Павла Малкова. Пользовательница сети поинтересовалась, почему бахилы в поликлиниках Скопина платные?

Выяснилось, что покупать бахилы вовсе не обязательно. Вот что говорится в сообщении ведомства:

В нормативно-правовых актах установлено, что лечебное учреждение не должно заставлять пациентов приобретать бахилы за счет собственных средств. Администрация медицинского учреждения, установившая правило обязательного ношения бахил при оказании медицинской помощи, должна предоставлять их потребителю бесплатно.

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Поскольку именно медицинское учреждение обязано обеспечивать надлежащие санитарные условия, то на свой выбор оно вправе либо предоставить бахилы бесплатно, либо предложить потребителям медицинских услуг вытирать обувь, использовать бахилы, принесенные с собой, надевать «сменную обувь».

Приобретение платных бахил возможно только по желанию пациента.