Минздрав объяснил появление очереди в поликлинике № 4 в Рязани

На странице Минздрава Рязанской области ВКонтакте появился комментарий по поводу ситуации с очередью в поликлинике № 4 в Рязани.

«Дорогие друзья! 30.01.25 г. у процедурного кабинета поликлиники Рязанской городской больницы № 4 образовалась очередь. Приносим извинения за неудобства, которые пришлось испытать пациентам!

Произошло это потому, что очень много людей одновременно перед работой решили пройти диспансеризацию, в тот день сотрудники поликлиники взяли кровь у 120 человек!

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Признаемся, мы не ожидали увидеть такого количества желающих пройти осмотр, но, оказалось, что число рязанцев, ответственно относящихся к своему здоровью, и вправду выросло! И это действительно очень приятно!

Администрация больницы учла все жалобы и замечания, и уже сегодня, 31 января, здесь добавили еще одно рабочее место в процедурном кабинете и разделили потоки пациентов.

Теперь ситуация выглядит иначе: в пятницу сдавали кровь 92 человека, все они сделали это без задержек и не опоздали на работу!

Хотим поблагодарить наших пациентов за ответственное отношение к здоровью, а еще за отзывы о нашей работе, с ними мы становимся лучше! И примите, пожалуйста, наши извинения!».