Минкультуры России открывает школы креативных индустрий

Осенью 2022 года в рамках проекта «Придумано в России» откроются 32 школы. Об этом сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на открытии Балтийского культурного форума, передает корреспондент «Культуры».

— К сентябрю этого года мы откроем 32 школы в 32 регионах страны. И уже более 3 тысяч детей смогут начать обучение в них. К 2024 году таких школ будет 86, — сказала заместитель министра.

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По ее словам, в таких заведениях смогут получать дополнительное образование ребята от 10 до 18 лет. Детей научат создавать проекты на стыке искусств и цифровых технологий.

Среди основных направлений — звукорежиссура, 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR. Обучение займет два года.

В этом году школы креативных индустрий откроются в Бурятии, Башкортостане, Калининградской, Калужской, Курской областях и многих других регионах России, пишет газета «Культура».