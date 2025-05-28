Международный день защиты детей в Рязани масштабно отпразднуют в парках города

В Международный день защиты детей 1 июня в Рязани городские парки и площадки оживут радостью и весельем. Афишу мероприятий публикует группа «Управление культуры» ВКонтакте.

В 11:00 перед Рязанским дворцом культуры и искусства пройдет праздник «Здравствуй, лето» (6+). В это же время в Лесопарке начнется фестиваль детства (6+), который продлится до 15:00.

На площади перед МКЦ в 12:00 рязанцев приглашают на праздник «Мир начинается с детства» (6+). В Нижнем городском саду пройдет фестиваль «Страна Вообразилия» (6+), который начнется в 14:00.

Интерактивный спектакль-концерт для детей и взрослых «Спасаем лето» (6+) покажут в 16:00 на Рязанской ВДНХ. В 18:00 в культурно-досуговом центре «Октябрь» пройдет фестиваль «Здравствуй лето, праздник детства» (6+). В это же время в парке имени Гагарина стартует праздник «Счастье в ладошках» (6+).

В 15:00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдет «Праздник детства» (6+). Подробно с его программой можно познакомиться здесь.