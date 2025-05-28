«Праздник детства» пройдет в ЦПКиО в День защиты детей в Рязани

1 июня в 15:00 в Центральном парке культуры и отдыха перед Зелёным театром пройдёт «Праздник Детства» (6+), посвященный Дню защиты детей.
В программе мероприятия:
15:00 – показ мультфильмов;
16:00 – мастер-классы, интерактивные площадки, конкурсы, лотерея;
16:30 – анимационная программа от Мисти парка;
17:00 – концертная программа на сцене Зелёного театра с участием Продюсерского центра «Медиа-Формат», Вокальной студии Ксении Морозовой, танцевального проекта «Есения» (руководитель Вероника Назарова);
18:00 – Розыгрыш ценных призов и показ мультфильмов.
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники