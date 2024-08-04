Месяц любовных приключений и испытаний: что предстоит пережить всем знакам в августе?

Август 2024 года будет насыщенным месяцем для всех знаков Зодиака. Планеты создадут условия для романтических приключений и испытаний, рассказала 7info астролог Катерина Бондаренко.

По её словам, последний месяц лета станет крайне удачным в плане любовных отношений для людей, рождённых под знаком Лев. Август принесёт Львам магнетизм, обаяние и внимание окружающих. Также повезёт Весам, которые будут наслаждаться романтическими моментами, и Рыбам, для которых август станет временем нежности и гармонии.

Неоднозначные моменты на любовном фпрнте могут ожидать Скорпионов, которые столкнутся с конфликтами и напряжением в отношениях. Также испытания могут поджидать Раков, так как ретроградный Меркурий может вызвать сомнения и внутренние противоречия.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овны будут активны в общении и новых знакомствах. Ретроградный Меркурий может вернуть старых партнёров. Избегайте импульсивных решений.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам предстоит переоценить свои отношения. Сосредоточьтесь на гармонии и избегайте ревности.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы будут наслаждаться флиртом и новыми знакомствами. В существующих отношениях важны глубокие разговоры.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки могут столкнуться с сомнениями и внутренними противоречиями. Работайте над эмоциональной связью с партнёром.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы, август для вас отличный месяц. Будьте внимательны к чувствам других, избегайте эгоизма.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девам предстоит пересмотр отношений. Важно избегать критичности и проявлять терпимость.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы будут наслаждаться романтическими моментами. Укрепляйте связи и наслаждайтесь гармонией.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы могут столкнуться с конфликтами. Избегайте ревности и контролируйте эмоции.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы будут тянуться к новым впечатлениям и знакомствам. Поддерживайте лёгкость в отношениях.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги сосредоточатся на стабильности в отношениях. Избегайте давления и будьте открыты к компромиссам.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи столкнутся с неожиданными поворотами. Будьте готовы к переменам и открыты для экспериментов.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы будут наслаждаться романтикой. Гармония в отношениях усилится, нежность и понимание станут главными темами.

— Август — время пересмотра приоритетов и работы над отношениями. Будьте терпимы и открыты к новым возможностям, — советует эксперт.