МЧС выпустило предупреждение для рязанцев на ближайшие 3 дня

МЧС России по Рязанской области предупреждает: в ночные и утренние часы в период с 1 по 3 мая 2025 года на территории области ожидаются заморозки от -5 до 0°С.

Рязанцам рекомендуют не использовать для обогрева неисправные приборы, камины, пользоваться открытыми источниками огня. Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель. Необходимо соблюдать осторожность при использовании печного отопления, своевременно проводить ремонт печей и следить за их исправностью.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.

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Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 20-24-90.