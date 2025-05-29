Малков назвал строительство моста через Оку под Рязанью жизненно важным проектом

Губернатор Рязанской области Павел Малков 29 мая во время прямой линии заявил, что строительство нового моста через Оку — один из главных инфраструктурных проектов региона.

По его словам, старый мост уже ограничен в эксплуатации, и ограничения будут усиливаться. Поэтому возведение нового объекта должно начаться как можно скорее.

— Это жизненный проект для региона. Нужно строить быстро, качественно и запускать движение. Мы уже ввели ограничения по старому мосту. Будем усиливать их. Новая переправа необходима, — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, действующий мост на дороге в сторону Солотчи отремонтировать без закрытия нельзя. По сути придётся заменить два мостовых пролёта. На это необходимо федеральное финансирование, которое регион надеется получить после окончания строительства нового моста.

Малков напомнил, что ранее называл три ключевых инфраструктурных объекта: дорогу на Москву, Южный обход Рязани и мост через Оку.

— Дорогу до Москвы, около 30 километров, открыли в ноябре 2024 года. В 2025 году начинаем Южный обход и мост, — уточнил губернатор.

Он добавил, что при реализации масштабных проектов жители ближайших населённых пунктов могут столкнуться с временными неудобствами. Однако после завершения работ дорожную инфраструктуру в зоне строительства обновят.

— Мы понимаем, что без неудобств такие проекты не обходятся. Но наша задача — обеспечить комфорт после, — заявил Малков.