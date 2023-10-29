Майора полиции нашли мёртвым после выезда на место двойного убийства пенсионеров

В Екатеринбурге обнаружили труп майора полиции, который перед этим выезжал на место двойного убийства пенсионеров, сообщает телеграм-канал Ural Mash.

По информации источника, следствие рассматривает версию, что правоохранитель забрал из квартиры убитых 5 млн рублей и проиграл. Есть данные, что майор игроман, в игровом клубе задолжал миллион рублей.

В день смерти полицейский приехал к тёще, чтобы забрать детей. Из квартиры мужчина вышел в подъезд. Оттуда дети услышали громкие хлопки и закричали. Сосед вызвал полицию — рядом с телом майора нашли гильзы.

Некоторые подробности случившегося приводит портал E1. По информации журналистов, 28 октября в доме на Новгородцевой, 25/2 родственники нашли тела двух пенсионеров. Из квартиры пропала крупная сумма денег.

Пенсионеры получили деньги за сгоревшее жильё — речь идёт о 7 миллионах рублей. Супруги развелись, но продолжали жить вместе. Между ними происходили скандалы.

Погибшему майору 35 лет, у него остались вдова и двое детей. Родственники не верят в версию самоубийства, коллеги называют мужчину честным полицейским, настоящим профессионалом.