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Понедельник, 18 октября, 2021
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Любимов отправил в отставку вице-губернатора Рязанской области Семёнова

7info

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение об увольнении вице-губернатора Михаила Семёнова. Об этом он сообщил на странице ВКонтакте.

По словам Любимова, документ подписан в понедельник, 18 октября. Основанием для увольнения он назвал ряд пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне.

Глава региона подчеркнул, что чиновники такого ранга обязаны соблюдать определённые ограничения.

— Те, кто в любой форме нарушает эти ограничения, работать в Правительстве области не должны. Прошу это учесть всех, кто хочет остаться в нашей команде, — написал Любимов.

Напомним, вице-губернатор Семёнов стал фигурантом скандала с незаконной охотой в Сараевском районе. Вместе с ним, по данным СМИ, был задержан силовиками начальник управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов.

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