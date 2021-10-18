Любимов отправил в отставку вице-губернатора Рязанской области Семёнова

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение об увольнении вице-губернатора Михаила Семёнова. Об этом он сообщил на странице ВКонтакте.
По словам Любимова, документ подписан в понедельник, 18 октября. Основанием для увольнения он назвал ряд пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне.
Глава региона подчеркнул, что чиновники такого ранга обязаны соблюдать определённые ограничения.
Напомним, вице-губернатор Семёнов стал фигурантом скандала с незаконной охотой в Сараевском районе. Вместе с ним, по данным СМИ, был задержан силовиками начальник управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов.