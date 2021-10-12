Рязанского вице-губернатора задержали за браконьерство — СМИ

В Сараевском районе за незаконную охоту задержаны вице-губернатор Рязанской области Михаил Семёнов и руководитель управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов. Об этом сообщает «Новая газета Рязань».

По данным издания, операцию по задержанию высокопоставленных чиновников в минувшие выходные провели сотрудники полиции, ФСБ, СОБР. Вероятно, работали не рязанские силовики.

По данным издания, Семёнов лично застрелил лося весом порядка 300 килограммов.

Также о случившемся сообщил федеральный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.