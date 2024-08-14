Лучшие позы для секса назвали эксперты

Эксперты в области секса поделились идеальными позами для новичков в интимной жизни. Их рекомендации опубликованы в издании The Sun.

Для новичков особенно популярной может стать классическая «миссионерская» поза, в которой мужчина находится сверху. Такая позиция обеспечивает удобный зрительный контакт и большую поверхность соприкосновения между партнёрами.

Ещё одна удобная поза для начинающих — «наездница». В этой позе мужчина лежит, а женщина «оседлывает» его и совершает движения вверх и вниз. Это позволяет ей контролировать темп и скорость, а также расслабляться, откинувшись назад и больше опираясь на бёдра.

Также секс-эксперты рекомендуют позу «ложки», которая обычно используется для сна. В этой позиции женщина располагается спиной к животу мужчины. Поза «ложки» идеально подходит для утреннего секса или в моменты, когда партнёры не чувствуют себя особенно энергично.

Ранее психолог рассказала, как вернуть сексу в долгих отношениях былую привлекательность. Кандидат медицинских наук, ведущий психотерапевт и заведующая отделением «Он клиник», член Международной ассоциации урологов-сексологов Юлия Ковальчук считает, что в долгих отношениях нельзя принуждать партнёра к сексу или шантажировать его.