Как вернуть сексу в долгих отношениях былую привлекательность, рассказала психолог

Кандидат медицинских наук, ведущий психотерапевт и заведующая отделением «Он клиник», член Международной ассоциации урологов-сексологов Юлия Ковальчук считает, что в долгих отношениях нельзя принуждать партнёра к сексу или шантажировать его. Это крайняя мера, на которую можно пойти только от отчаяния, когда вы понимаете, что отношения скоро закончатся, заявила специалист НТВ.

По словам Юлии Ковальчук, долгие отношения требуют постоянного развития и обновления. Для этого нужно найти хотя бы две-три точки соприкосновения, которые будут интересны обоим партнёрам. Это может быть что-то вроде путешествий, совместной готовки или любимого вида спорта. Когда партнёры обмениваются чем-то новым, они сближаются на биохимическом уровне.

Если же один из партнёров перестал развиваться и теряет интерес к отношениям, его нельзя упрекать. Лучше всего ненавязчиво спросить: «Мне с тобой стало не очень интересно. Чем бы ты хотел увлекаться?» Можно также вспомнить о положительном опыте прошлого, чтобы через приятные воспоминания вернуться на одну волну с любимым человеком.

Юлия Ковальчук считает, что секс в долгих отношениях редко бывает проявлением любви. Он превращается в потребность, которую партнёры договорились удовлетворять. Чтобы интим оставался интересным, его тоже нужно обновлять, внося элементы новизны. В противном случае мозгу становится скучно, и он предпочитает уходить в работу, увлечения и другие дела.

Для того чтобы мотивировать заскучавшего партнёра, можно ненавязчиво хвалить его. Например, можно сказать: «Я горжусь тобой. Ты молодец», или пригласить куда-нибудь провести время вместе. Если же давить на партнёра, это может привести к обратному эффекту — он может потерять интерес к сексу.

Ещё один способ замотивировать партнёра — подать собственный пример. Если человек активно занимается спортом, много чем увлекается и развивается, это может побудить его партнёра заняться собой. Кроме того, если вы обращаете на себя внимание других людей, адекватный партнёр это видит и тоже реагирует.

Юлия Ковальчук также рассказала о практике, когда мужчина мотивирует женщину к сексу, вознаграждая её. Например, партнёрша проявила инициативу или подарила классные впечатления, за это она получает от партнёра подарок (деньги или какую-то вещь), что служит положительным подкреплением к подобным действиям. Однако это должно быть сделано с юмором и корректно, а не так, чтобы партнёрша чувствовала себя обязанной.

Когда партнёр запускает себя внешне, скорее всего, он и в сексе стал неинтересным. Просто монотонное совокупление без особого желания может привести к тому, что к сексу разовьётся отвращение, которое будет очень сложно преодолеть. В отношениях и сексе всегда должен быть элемент игры и новизны, иначе не будет погружения, и процесс станет некачественным.