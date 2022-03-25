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Пятница, 25 марта, 2022

Ложно похоронившему Жириновского сенатору Пронюшкину спикер Госдумы рекомендовал сложить полномочия

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Ложно похоронившему Жириновского сенатору Пронюшкину спикер Госдумы рекомендовал сложить полномочия

7info7

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал сложить полномочия ложно похоронившему политика Владимира Жириновского сенатору Александру Пронюшкину. Такую информацию приводит РБК в своём telegram-канале.

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Александр Пронюшкин представляет в Совфеде исполнительную власть Владимирской области. С 2012 года политик состоит в ЛДПР.

Напомним, ложная информация о кончине лидера ЛДПР Владимира Жириновского появилась в сети 25 марта. Распространение недостоверной информации началось именно с Александра Пронюшкина.

Вслед за этой новостью появилась другая — председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о кончине политика. Он заявил, что Жириновский по-прежнему находится в больнице. За его здоровье сражаются врачи.

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