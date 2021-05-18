Липецкий водитель снес ребенка на пешеходном переходе

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В понедельник на улице Песковатской в Грязях Липецкой области произошла серьезная авария с участием ребенка, пишет портал «Вести Липецк».

По предварительной версии, 40-летний водитель автобуса совершил наезд на 9-летнего мальчика. При этом он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В итоге ребенок отделался травмой. Ему оказали первую помощь и вскоре отпустили домой.

В УМВД по Липецкой области уточнили, что причиной случившегося, вероятнее всего, стало нарушение правил проезда пешеходного перехода.