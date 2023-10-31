Специальная военная операция на Украине завершится, когда к власти придёт «восьмой». Такой вывод можно сделать из одного из предсказаний легендарной болгарской провидицы Ванги, которое дошло до наших дней.
Недавно в сети вспомнили пророчество Ванги, которое затрагивает судьбы России и Украины. Ясновидящая уверяла: противостояние стран продлится не больше двух лет, то есть оно вот-вот должно идти к завершению. Закончится СВО, по всей видимости, благодаря некоему «восьмому».
Кем именно является названный «восьмой» и что именно он сделает для наступления мира, Ванга не уточняла. Однако абсолютно точно провидица заявила: Россия выстоит, восстановит свои силы и достигнет небывалого до этого могущества.
В свою очередь пользователи сети решили предположить конкретную кандидатуру «восьмого». Например, им может стать следующий президент России. Напомним, два срока нашим государством управлял Борис Ельцин, затем два – Владимир Путин. Потом президентом был Дмитрий Медведев в течение одного срока и ещё в течение двух сроков — Владимир Путин. При этом мироносным «восьмым» может стать и следующий президент Украины. Страной управляли Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Александр Турчинов, Пётр Порошенко и Владимир Зеленский. Последний, увы, принёс народу только страдания и боль.
Что касается главы киевского режима Зеленского, то совсем недавно популярный российский экстрасенс Инна Машина предсказала, когда он уйдёт в отставку. Мишина отметила: специальная военная операция на Украине может продолжиться вплоть до 2025 года. Но при этом Владимир Зеленский покинет президентское кресло намного раньше:
Причём провидица уверяет, что уход с поста Владимира Зеленского станет для мировой общественностью настоящим потрясением:
Другой экстрасенс Аделина Панина увидела, почему Зеленский отмахивается от мирных переговоров. Происходит это не просто так. Политик действуют по особой указке, также в его действиях есть политический умысел. Это увидела экстрасенс Аделина Панина.
Панина также увидела, что перед Владимиром Зеленским поставили ультиматум о мирном завершении спецоперации. Скорее всего, переговоры могу стартовать уже в ближайшее время.