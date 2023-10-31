Специальная военная операция на Украине завершится, когда к власти придёт «восьмой». Такой вывод можно сделать из одного из предсказаний легендарной болгарской провидицы Ванги, которое дошло до наших дней.

Недавно в сети вспомнили пророчество Ванги, которое затрагивает судьбы России и Украины. Ясновидящая уверяла: противостояние стран продлится не больше двух лет, то есть оно вот-вот должно идти к завершению. Закончится СВО, по всей видимости, благодаря некоему «восьмому».

Кем именно является названный «восьмой» и что именно он сделает для наступления мира, Ванга не уточняла. Однако абсолютно точно провидица заявила: Россия выстоит, восстановит свои силы и достигнет небывалого до этого могущества.

В свою очередь пользователи сети решили предположить конкретную кандидатуру «восьмого». Например, им может стать следующий президент России. Напомним, два срока нашим государством управлял Борис Ельцин, затем два – Владимир Путин. Потом президентом был Дмитрий Медведев в течение одного срока и ещё в течение двух сроков — Владимир Путин. При этом мироносным «восьмым» может стать и следующий президент Украины. Страной управляли Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Александр Турчинов, Пётр Порошенко и Владимир Зеленский. Последний, увы, принёс народу только страдания и боль.

Что касается главы киевского режима Зеленского, то совсем недавно популярный российский экстрасенс Инна Машина предсказала, когда он уйдёт в отставку. Мишина отметила: специальная военная операция на Украине может продолжиться вплоть до 2025 года. Но при этом Владимир Зеленский покинет президентское кресло намного раньше:

— Я вижу, что уже к ноябрю 2024 года конфликт начнёт утихать. Он продлится до 2025 года, но Зеленского я на посту президента уже не вижу. Им станет другой человек, — рассказала Мишина.

Причём провидица уверяет, что уход с поста Владимира Зеленского станет для мировой общественностью настоящим потрясением:

— Он просто исчезнет. Вполне вероятно, что его отставка состоится по состоянию здоровья, возможно даже из-за внезапной кончины. Зеленский не хочет уходить, но ему придётся. Случится это в холодное время года, скорее всего, в марте. Это будет конец, — обращает внимание Инна Мишина.

Другой экстрасенс Аделина Панина увидела, почему Зеленский отмахивается от мирных переговоров. Происходит это не просто так. Политик действуют по особой указке, также в его действиях есть политический умысел. Это увидела экстрасенс Аделина Панина.

— То, что Зеленский не соглашается на мирные переговоры, – игра на украинскую аудиторию, – сказала ясновидящая в интервью МК. – Он говорит об этом по указке сверху. Как только придёт время, а оно придет уже в ближайший год, вся его риторика изменится.

Панина также увидела, что перед Владимиром Зеленским поставили ультиматум о мирном завершении спецоперации. Скорее всего, переговоры могу стартовать уже в ближайшее время.

— Уже сейчас ясно, что у западных союзников Украины начались проблемы с финансированием боевых действий. Плюс – простые европейцы и американцы очень недовольны снижением уровня жизни из-за Украины. Сейчас на Западе думают, как лучше выйти из этого конфликта, готовят отступные пути, — обратила внимание она.