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Понедельник, 25 апреля, 2022

ЛДПР просит присвоить зелёной зоне в Рязани имя Владимира Жириновского

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ЛДПР просит присвоить зелёной зоне в Рязани имя Владимира Жириновского

7info
Фото: https://vk.com/ldpr.ryazan.gorduma

Фракция ЛДПР в городской думе направила обращение в адрес главы администрации Рязани Елены Сорокиной о присвоении имени Владимира Жириновского зелёной зоне на улице Зубковой. Об этом сообщает страница фракции ВКонтакте.

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В обращении говорится, что деревья вдоль дома № 6А представители ЛДПР высадили в 2011 году. Сейчас они сформировали парковую зону, которую рязанцы неофициально называют «Аллея имени Жириновского». С таким названием место фигурирует на Яндекскартах, а также в сервисе 2ГИС.

Также отмечается, что Жириновский при жизни неоднократно бывал в Рязани.

ЛДПР просит присвоить зелёной зоне в Рязани имя Владимира Жириновского

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