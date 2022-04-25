ЛДПР просит присвоить зелёной зоне в Рязани имя Владимира Жириновского

Фракция ЛДПР в городской думе направила обращение в адрес главы администрации Рязани Елены Сорокиной о присвоении имени Владимира Жириновского зелёной зоне на улице Зубковой. Об этом сообщает страница фракции ВКонтакте.

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В обращении говорится, что деревья вдоль дома № 6А представители ЛДПР высадили в 2011 году. Сейчас они сформировали парковую зону, которую рязанцы неофициально называют «Аллея имени Жириновского». С таким названием место фигурирует на Яндекскартах, а также в сервисе 2ГИС.

Также отмечается, что Жириновский при жизни неоднократно бывал в Рязани.