Лаборатория Минприродопользования проверяет воздух в Дашково-Песочне

24 марта передвижная экологическая лаборатория выехала для отбора проб атмосферного воздуха в микрорайон Дашково-Песочня Рязани. Об этом, на странице губернатора Николая Любимова сообщили представители министерства природопользования Рязанской области.

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Ранее пользователь ВКонтакте пожаловался на сильную вонь в городе.

— Одно из предприятий в данный момент нещадно травит жителей Песочни. Вонь несусветная!!! — написал рязанец.

Лаборатория ведомства проведёт замеры на улице Зубковой, 27.

Чиновники напомнили, что в городе работает круглосуточная экологическая лаборатория ЕДДС. В случае появления неприятного запаха необходимо звонить по телефону «горячей линии» (4912)25-00-51.

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Городская экологическая лаборатория выезжает для отбора проб воздуха в тот район города, откуда поступило больше всего обращений.