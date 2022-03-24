Лаборатория Минприродопользования проверяет воздух в Дашково-Песочне

24 марта передвижная экологическая лаборатория выехала для отбора проб атмосферного воздуха в микрорайон Дашково-Песочня Рязани. Об этом, на странице губернатора Николая Любимова сообщили представители министерства природопользования Рязанской области.
Ранее пользователь ВКонтакте пожаловался на сильную вонь в городе.
Лаборатория ведомства проведёт замеры на улице Зубковой, 27.
Чиновники напомнили, что в городе работает круглосуточная экологическая лаборатория ЕДДС. В случае появления неприятного запаха необходимо звонить по телефону «горячей линии» (4912)25-00-51.
Городская экологическая лаборатория выезжает для отбора проб воздуха в тот район города, откуда поступило больше всего обращений.