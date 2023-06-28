Среда, 28 июня, 2023
На главнуюНовости мира

Курсы по ведению соцсетей для учителей могут появиться в России

Татьяна Проводина
Изображение от Freepik

В России могут запустить образовательный проект для учителей, цель которого — научить их правильно общаться в социальных сетях и создавать свой позитивный имидж. С таким предложением к Министерству просвещения обратилась первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

Навыки ведения соцсетей призваны повысить статус преподавателя в глазах учеников и их родителей, – пояснила депутат.

Яна Лантратова: «Образ учителя складывается из навыка самопрезентации, умения общаться с учащимися и их родителями, внешнего вида преподавателя. Существенно влияют на имидж педагога навыки ведения соцсетей»

В регионах подобные проекты уже реализуются, – отметила парламентарий. Так, тренинги для преподавателей проходили в Вологде в рамках пилотного проекта «Имиджмейкинг современного педагога». По словам Лантратовой, проект получил крайне положительные отзывы от учителей.

В Минпросвещения «Известиям» сообщили, что курс цифровой грамотности является одним из самых популярных среди учителей, повышающих квалификацию.

Работа над повышением навыков педагогов по ведению соцсетей уже ведётся, однако в несколько ином формате. С 2022 года при министерстве действует Совет учителей-блогеров, в который вошли 26 педагогов. Задача совета – распространение лучших педагогических практик.

В Минпросвещения отметили, что сейчас проект масштабируется: идёт работа по созданию региональных советов учителей-блогеров.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Суд в Рязанской области вынес приговор бывшему председателю ТСН за присвоение денег

Ущерб товариществу собственников недвижимости от действий злоумышленника составил почти 400 тысяч рублей.

ВТБ выяснил, кто чаще оформляет ипотеку на частные дома

По данным банка, в основном покупкой и строительством индивидуальных домов занимались мужчины.

Пособия безработным в России вырастут благодаря новому способу подсчёта

Правительство России приняло решение о повышении пособий для безработных граждан, которые официально признаны безработными.

Военкор Пегов рассказал о сути встречи Путина с руководителями СМИ

Есть условия конфиденциальности, которые он не может нарушать.

В Запорожье прозвучал громкий объёмный взрыв

Владимир Рогов вечером 27 июня сообщил о взрыве в городе Запорожье.

Рязанская земля примет масштабный фестиваль «Русская опера»

Впервые на Рязанской земле, в стенах Рязанского кремля, пройдет первый международный фестиваль Русской оперы при поддержке президентского фонда культурных инициатив, правительства Рязанской области, Рязанской епархии, национальной оперной премии «Онегин».

28 июня в Рязани ожидается масштабное отключение холодной воды

Причина – ремонт на водопроводе.

«Для любимой племянницы она сделает всё возможное». Анна Невская сыграет тётю главной героини в российской версии «Постучись в мою дверь»

По словам Невской, секрет популярности турецких сериалов в России прост: эти истории похожи на сказки, а взрослые их любят даже больше, чем дети.

Мусульман Рязани приглашают на праздничный намаз в честь Курбана-байрама

В Рязани праздничные мероприятия и коллективный намаз пройдут в молельном доме в Дягилеве и вокруг магазина «ДА» 28 июня в 5:00. 

Мосгорсуд отменил приговор в отношении Станислава Подоля

Мосгорсуда был отменён 23 июня.

В Сараевском районе начался капитальный ремонт моста через реку Пожву

Ремонт дороги, которая связывает два района Рязанской области, планируют завершить в октябре.

Очевидец сообщает о стрельбе на улице Щорса

Стреляют в районе частного сектора.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации