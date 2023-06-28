Курсы по ведению соцсетей для учителей могут появиться в России

В России могут запустить образовательный проект для учителей, цель которого — научить их правильно общаться в социальных сетях и создавать свой позитивный имидж. С таким предложением к Министерству просвещения обратилась первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

Навыки ведения соцсетей призваны повысить статус преподавателя в глазах учеников и их родителей, – пояснила депутат.

Яна Лантратова: «Образ учителя складывается из навыка самопрезентации, умения общаться с учащимися и их родителями, внешнего вида преподавателя. Существенно влияют на имидж педагога навыки ведения соцсетей»

В регионах подобные проекты уже реализуются, – отметила парламентарий. Так, тренинги для преподавателей проходили в Вологде в рамках пилотного проекта «Имиджмейкинг современного педагога». По словам Лантратовой, проект получил крайне положительные отзывы от учителей.

В Минпросвещения «Известиям» сообщили, что курс цифровой грамотности является одним из самых популярных среди учителей, повышающих квалификацию.

Работа над повышением навыков педагогов по ведению соцсетей уже ведётся, однако в несколько ином формате. С 2022 года при министерстве действует Совет учителей-блогеров, в который вошли 26 педагогов. Задача совета – распространение лучших педагогических практик.

В Минпросвещения отметили, что сейчас проект масштабируется: идёт работа по созданию региональных советов учителей-блогеров.