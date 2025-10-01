Среда, 1 октября, 2025
Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября

Валерия Мединская
Фото Государственного музея-заповедника С. А. Есенина

Эпицентром трёхдневного путешествия в мир великого русского поэта, объединяющего эпохи и культуры, станет фестиваль «Есенин. Вне времени». Несравнимых масштабов действо развернётся сразу на двух сценах Музея-заповедника – главной и малой. При участии более десяти знаменитых артистов! 

На протяжении всего праздника в качества ведущей нас будет сопровождать Заслуженная артистка России Екатерина Гусева. Екатерина – российская актриса театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица, наверняка известная зрителям по сериалу «Бригада» (18+) и другим. В 2005 году вместе с Сергеем Безруковым в с сериале «Есенин» снялась в роли Августы Миклашевской, возлюбленной поэта, который посвятил ей семь стихотворений из цикла «Любовь хулигана». 

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября На праздник в Рязанскую область приедут известные артисты.
Фото Государственного музея-заповедника С. А. Есенина

Малая сцена

В 12:00 программа откроется выступлением певца Евгения Южина (6+), известного в качестве лауреата множества международных конкурсов, таких как «Italian magic» в Венеции и «Романсиада» в Москве. Рязанцы могут помнить его блистательное выступления 9 мая. 

В 13:15 на сцену выйдет народный артист РСФСР Сергей Никоненко и лучшая саксофонистка России Вероника Кожухарова. Мы увидим музыкально-поэтическое представление «Несказанный свет Есенина». Никоненко по праву считается популяризатором творчества поэта. Он блистательно сыграл Есенина в фильме «Пой песню, поэт…» (12+). В Москве он создал музей – Есенинский культурный центр на Арбате в Сивцевом Вражке.

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября На праздник в Рязанскую область приедут известные артисты.

В свою очередь в 14:00 мы увидим поэтические батлы команд под предводительством популярных артистов театра и кино Алексея Кравченко и Валерии Ланской. Им принадлежат многие культовые роли. Алексею – в картинах «Иди и смотри» (18+), «9 рота» (16+), «Каникулы строго режима» (12+), уже упомянутой «Бригаде» (18+), Валерии – в кинолентах «Кадетство» (12+), «Монте-Кристо» (16+) и свежем сериале «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+). 

Главная сцена 

Начнём сразу с безусловного хедлайнера! С 15:00 до 17:00 гости праздника смогут насладиться спектаклем «Хулиган. Исповедь» с участием народного артиста Сергея Безрукова. Стоит ли напоминать, что в амплуа великого поэта Сергей впервые появился ещё в 1995 году в постановке «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..» Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой. С тех пор, а может даже раньше, актёр и поэт неразрывно связаны. Ни один юбилей не обходится без участия артиста! 

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября На праздник в Рязанскую область приедут известные артисты.

18:00 – 19:00 – сразу шесть именитых актёров театра и кино почувствуют в музыкально-поэтической программе «Поэзия как стихиЯ». Антона Шагина мы знаем как одинаково ярких, но совершенно по-разному экспрессивных Мэлса и Петра Верховенского, Алексея Верткова – как капитана Максимова из «Анны Карениной» (16+) и Хому Брута из «Гоголь. Вий» (16+). 

Анна Ардова – актриса сериалов «Счастливы вместе» (16+), «Последний из Магикян» (16+) и недавнего «Последний богатырь. Наследие» (6+). Ксения Кутепова также играет в сериалах, разве что чуть более мрачных зачастую – таких как, например, «Конец света» (18+) и «Союз Спасения. Время гнева» (18+). 

Актёрский путь Павла Табакова относительно недолог, но уже впечатляет. Артист успел сыграть в таких сериалах и фильмах, как «Колл-центр» (18+), «Беспринципные» (18+), «Ампир V» (18+) и «Молодой человек» (18+). Дмитрий Дюжев помимо своей роли в вышеупомянутой «Бригаде» (18+) известен и в дуэте с Сергеем Безруковым благодаря фильму «Каникулы строгого режима» (12+).

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября На праздник в Рязанскую область приедут известные артисты.

Наконец, в 19:00 нас ждет ещё один хедлайнер – концерт группы «Пелагея»! Этно-рок коллектив, основанный и возглавляемый солисткой Пелагеей Хановой, в завершении вечера подарит нам волшебную музыку! 

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября На праздник в Рязанскую область приедут известные артисты.

Возрастное ограничение: 6+

Как добраться до Константинова, в том числе бесплатно, где оставить машину, мы рассказывали ранее.

