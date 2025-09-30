Вторник, 30 сентября, 2025
130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника

Валерия Мединская
Фото Государственного музея-заповедника С. А. Есенина

4 и 5 октября в селе Константиново под Рязанью пройдет масштабный Всероссийский праздник поэзии, посвященный 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Чтобы вы могли полностью погрузиться в атмосферу творчества нашего великого земляка, не отвлекаясь на организационные вопросы, редакция 7info подготовила для вас подробный гид по транспорту и программе торжества.

Как добраться до Константинова на автобусе

Рекомендуем воспользоваться специальным бесплатным транспортом, чтобы ваша поездка была комфортной и вы смогли в полной мере насладиться предстоящими событиями.

Специальный бесплатный автобус будет стартовать из Рязани. Отправление от парковки БЦ«Престиж» (остановка «Таможня»).

В субботу, 4 октября:

Из Рязани в Константиново: 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00.
Обратно из Константиново в Рязань: 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30.

В воскресенье, 5 октября:

Из Рязани в Константиново: с 10:00 до 15:00 (рейсы каждый час).
Обратно из Константиново в Рязань: с 16:00 до 18:00 (рейсы каждый час).

Тем, кто предпочитает гибкий график, стоит обратить внимание на регулярные рейсы.

4 и 5 октября:

Рязань — Константиново: 6:10, 9:40, 13:40, 18:35.
Константиново — Рязань (остановка находится на углу неподалеку от дома №90): 7:25; 11:00; 15:00; 20:00.

Маршрутное такси Константиново — Рыбное

Отправление из Константиново: ежедневно в 8:30, 12:30, 17:00. Из города Рыбное до Рязани легко добраться на маршрутном такси №241.

Приходите на остановку заблаговременно, за 10-15 минут до указанного времени отправления. Рекомендуем иметь при себе наличные деньги, так как в пригородном транспорте на обратном пути может не быть возможности безналичной оплаты.

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника
Фото Государственного музея-заповедника С. А. Есенина

Как добраться до Константинова на автомобиле

Основной маршрут: выезд на трассу М5 по направлению к Москве с последующим поворотом на город Рыбное.
Альтернативный путь: движение вдоль М5 по Прижелезнодорожной улице с дальнейшим следованием через Ходынино. Дорога между г. Рыбное и селом Константиново узкая, но находится в хорошем состоянии. Преодолеть расстояние в 42 км можно примерно за 36-40 минут.

Для гостей праздника рядом с музеем-заповедником будет организована специальная парковка. Кстати, в группе Государственного музея-заповедника опубликован пост, в котором желающие попасть на праздник ищут попутчиков.

Итак, когда вопрос с дорогой решен, самое время узнать, какая программа ждет вас на родной земле поэта.

Программа празднование 130-летия Сергея Есенина в Константинове

4 октября – гала-концерт «Есенин. Вне времени». В этот день с 12:00 до 20:00 Константиново станет главной сценой страны для почитателей таланта Есенина. Ведущей праздника выступит заслуженная артистка России Екатерина Гусева (6+).

На главной сцене вас ждёт:

  • 15:00 – 17:00: моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) с народным артистом России Сергеем Безруковым. Это пронзительное откровение, пропущенное через сердце актера;
130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
  • 17:10 – 17:50: уличный спектакль «Мой Есенин» Влада Маленко (6+). Новые песни на стихи поэта, звучащие под открытым небом;
  • 17:50 – 18:00: демонстрация видеоролика, в котором свои прочтения есенинских строк представят Дмитрий Маликов, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков и другие звезды (6+);
  • 18:00 – 19:00: музыкально-поэтическая программа «Поэзия как стихиЯ» (6+). Симфонический оркестр, актеры театра и кино Алексей Вертков, Дмитрий Дюжев, Антон Шагин, Анна Ардова, Ксения Кутепова, Павел Табаков создадут мощное и гармоничное действо;
130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
  • 19:00 – 20:00: завершит день концерт группы «Пелагея» в сопровождении Рязанского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова — уникальное fusion народного вокала и классического звучания (6+).
130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.

На малой сцене музея-заповедника программа не менее насыщенная:

  • 12:00 – 12:30: выступление золотого тенора России Евгения Южина (6+);
130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
  • 13:15 – 14:00: музыкально-поэтическое представление «Несказанный свет Есенина» (Есенин-блюз). Вероника Кожухарова (саксофон) и народный артист РСФСР Сергей Никоненко представят свой взгляд на поэзию (6+);
130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
  • 14:00 – 15:00: поэтические батлы. Две команды популярных артистов во главе с Валерией Ланской и Алексеем Кравченко вступят в состязание, читая стихи Есенина (6+);
  • 15:00 – 20:00: непрерывная концертная программа от талантливых рязанских коллективов (6+).
130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.

5 октября – «Константиновское детство»

Если 4 октября— это большой праздник, то 5 октября — камерный, семейный. С 11:00 до 16:00 гостей ждет путешествие в мир детства, похожее на то, что когда-то было у самого Есенина.

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
Фото Государственного музея-заповедника С. А. Есенина

В программе:старинные русские аттракционы и игры для всех возрастов, иммерсивные театральные постановки, выступления детских танцевальных и вокальных коллективов, творческие мастер-классы, поэтический лабиринт, уютные фотозоны, традиционные лакомства и подарки, а также пленэры с видом на живописные окские просторы (0+).

