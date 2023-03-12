Криминальные новости Рязани и области: что произошло с 6 по 12 марта?

7info представляет обзор событий, произошедших в Рязани и Рязанской области с 6 по 12 марта.

В Касимове у двух пенсионерок мошенники похитили более миллиона рублей

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» опросили пострадавших, местных жителей и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что к получению денег от пенсионерок причастен житель города Москвы 1998 года рождения.

Суд конфисковал автомобиль рязанки за повторное вождение в нетрезвом состоянии

В июле 2022 года мировой судья привлёк гражданку к административной ответственности. Однако подсудимая должных выводов для себя не сделала и вновь села за руль авто в нетрезвом виде.

Вина женщины была доказана на основании доказательств государственного обвинения. Суд назначил ей обязательные работы сроком 200 часов с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. Автомобиль рязанки конфискован в собственность государства.

Житель Рыбного устроил в своей квартире наркопритон

Оперативники пришли в подозрительную квартиру и застали там четверых. Все они, в том числе хозяин жилища, находились под действием наркотиков.

Правоохранители провели в квартире санкционированное судом обследование и в присутствии понятых изъяли предметы, которые использовались для потребления «синтетики». Гости хозяина жилища привлекаются по административной статье о потреблении наркотических средств без назначения врача. Дознаватель отдела МВД по Рыбновскому району возбудил в отношении хозяина квартиры уголовное дело.

16 организаций получили сообщения о минировании 7 марта в Рязани

Среди получивших предупреждения: учреждения образования, культуры, гостиницы, сообщает источник. Все обследовали силовики, опасных предметов не нашли.

Рязанская компания задолжала работнику почти 270 тысяч рублей и не давала уволиться

Надзорное ведомство по обращению работника рязанской компании провело проверку, в ходе которой выявило нарушение трудового законодательства. С 15 июня прошлого года работодатель не обеспечил сотрудника надлежащими условиями труда, из-за чего тот фактически находился в простоя. В нарушение требований Трудового кодекса зарплата работнику не начислялась и не выплачивалась. Задолженность приблизилась к сумме почти в 270 тысяч рублей.

Сотрудник обращался с письменным заявлением об увольнении по собственному желанию к работодателю, однако трудовые отношения прекращены не были. Прокуратура района предъявила иск в Железнодорожный райсуд Рязани. 14 февраля 2023 года суд удовлетворил в полном объёме требования прокурора о взыскании задолженности по зарплате и обязании произвести запись об увольнении сотрудника и предоставить отчёт о трудовой деятельности в ОПФР по Рязанской области.

Адвокат просил выпустить Александра Логунова под залог

Несмотря на обвинение в убийстве Елены Логуновой, адвокат просил выпустить из сизо под залог её супруга Александра, обвиняемого в преступлении. С таким ходатайством защитник обратился в Басманный суд Москвы в ходе заседания о продлении меры пресечения обвиняемому.

В ходатайстве Следственного комитета указано, что следователи пока не могут завершить расследование уголовного дела. Для этого необходимо завершить почерковедческую, судебно-медицинскую ситуационную и амбулаторную комплексную психолого-сексолого-психиатрическую судебные экспертизы.Александру Логунову могут предъявить также новое обвинение.Суд встал на сторону следователя и оставил Александра Логунова под стражей до 15 апреля включительно.

Рязанка трижды ударила ножом в грудь мужчину, потерпевшего удалось спасти

Врачи одной из больниц областного центра сообщили в полицию о госпитализации молодого мужчины с криминальными ранениями. Скорая помощь забрала пострадавшего в бессознательном состоянии из подъезда одного из домов с тремя ножевыми ранениями грудной клетки. Медики оказали мужчине помощь, его жизнь вне опасности. Оперативники установили, что госпитализированный – 35-летний рязанец, злоупотреблявший спиртным. В ходе поквартирного опроса выяснилось, что в последнее время этого мужчину замечали в разных местах Московского района. Два дня потерпевший передвигался по городу с приятелями, устраивая застолья по разным адресам. В какой-то момент мужчина пропал из поля зрения компании.

Полицейские узнали от некоторых участников этого «похода», что в подъезде, откуда раненого доставили в больницу, тот находился вместе со знакомой – 36-летней ранее судимой рязанкой. Женщина появлялась дома редко, останавливаясь у случайных знакомых. Сотрудники полиции установили её причастность к произошедшему и задержали. По предварительным данным, в подъезде между потерпевшим и подозреваемой возник конфликт. Женщина решила на месте жестоко наказать обидчика и нанесла ему три удара в грудь клинком, после чего скрылась, оставив мужчину без помощи. Потерпевший вовремя оказался в больнице благодаря состраданию случайных прохожих. Подозреваемая продолжала употреблять алкоголь с приятелями, перемещаясь от дома к дому, пока её не задержала полиция.