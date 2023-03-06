В Касимове у двух пенсионерок мошенники похитили более миллиона рублей

В июле 2022 года в полицию обратилась 84-летняя жительница города Касимова. Пенсионерка сообщила, что с незнакомого номера ей позвонила женщина, которая назвалась сотрудником правоохранительных органов. Она рассказала, что ее дочь спровоцировала серьезное ДТП, находится в больнице и необходимо заплатить 300 тысяч рублей, чтобы родственница избежала уголовной ответственности. Пожилая женщина испугалась за дочь и, следуя указаниям звонившей, подготовила деньги, а затем передала их подъехавшему курьеру. После этого она связалась с дочерью и выяснила, что все в порядке. Жительница города Касимова поняла, что ее обманули мошенники.

В этот же день в июле 2022 года в полицию обратилась 89-летняя жительница города Касимова и обрисовала аналогичную ситуацию. Следуя передаваемым по телефону инструкциям незнакомки, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов, пенсионерка «для решения вопроса» передала курьеру 800 тысяч рублей. Звонившая требовала эти деньги, чтобы дочь пожилой женщины избежала уголовной ответственности за спровоцированное ДТП. Вскоре выяснилось, что пенсионерка стала жертвой мошенников.

Следователи межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбудили по факту мошенничеств уголовные дела по ч.3 ст.159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» опросили пострадавших, местных жителей и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что к получению денег от пенсионерок причастен житель города Москвы 1998 года рождения.

Сотрудники полиции разыскали и задержали злоумышленника.

Следователи следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» соединили возбужденные по мошенничествам два уголовных дела в одно производство.

Выяснилось, что мужчина причастен к ряду аналогичных мошенничеств в других регионах. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования было установлено, что житель города Москвы узнал о возможности заработать деньги, забирая крупные суммы наличности у людей в соседнем регионе и пересылая их на указанный счет через банкоматы. В сети Интернет он вышел на заказчиков таких услуг, связался с ними по телефону и узнал о проценте за выполнение «работы». Вскоре, в июле 2022 года, ему по телефону поручили забрать сверток с деньгами у пожилой женщины в городе Касимове. Получив деньги, он отсчитал для себя оговоренный процент от 300 тысяч рублей, а остальные купюры, следуя указаниям заказчика, передал незнакомцам. Житель столицы понимал, что забирает деньги у обманутой пенсионерки. В этот же день мужчина «отработал» второе задание – получил в городе Касимове от пенсионерки завернутые в простыню 800 тысяч рублей и за вычетом процента с помощью банкомата перевел деньги заказчику.

В ходе расследования уголовного дела собрана доказательственная база, необходимая для изобличения противоправной деятельности подозреваемого.

Следователи следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» закончили расследование уголовного дела по обвинению 24-летнего жителя Москвы в двух мошенничествах, и с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.