Рязанка трижды ударила ножом в грудь мужчину, потерпевшего удалось спасти

Сотрудники отдела МВД по Московскому району Рязани по горячим следам раскрыла причинение тяжкого вреда здоровью мужчины. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Врачи одной из больниц областного центра сообщили в полицию о госпитализации молодого мужчины с криминальными ранениями. Скорая помощь забрала пострадавшего в бессознательном состоянии из подъезда одного из домов с тремя ножевыми ранениями грудной клетки. Медики оказали мужчине помощь, его жизнь вне опасности.

Оперативники установили, что госпитализированный – 35-летний рязанец, злоупотреблявший спиртным. В ходе поквартирного опроса выяснилось, что в последнее время этого мужчину замечали в разных местах Московского района. Два дня потерпевший передвигался по городу с приятелями, устраивая застолья по разным адресам. В какой-то момент мужчина пропал из поля зрения компании.

Полицейские узнали от некоторых участников этого «похода», что в подъезде, откуда раненого доставили в больницу, тот находился вместе со знакомой – 36-летней ранее судимой рязанкой. Женщина появлялась дома редко, останавливаясь у случайных знакомых. Сотрудники полиции установили её причастность к произошедшему и задержали.

По предварительным данным, в подъезде между потерпевшим и подозреваемой возник конфликт. Женщина решила на месте жестоко наказать обидчика и нанесла ему три удара в грудь клинком, после чего скрылась, оставив мужчину без помощи. Потерпевший вовремя оказался в больнице благодаря состраданию случайных прохожих. Подозреваемая продолжала употреблять алкоголь с приятелями, перемещаясь от дома к дому, пока её не задержала полиция.

Следователи следственного подразделения ОМВД по Московскому району Рязани возбудили уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ. Подозреваемой грозит до 10 лет заключения.