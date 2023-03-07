Вторник, 7 марта, 2023
Татьяна Проводина

Житель Рыбного устроил в своей квартире наркопритон

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Сотрудники УНК УМВД по Рязанской области и ОМВД по Рыбновскому району задержали 47-летнего жителя города Рыбное. Мужчина организовал в своей квартире наркопритон.

Оперативники пришли в подозрительную квартиру и застали там четверых. Все они, в том числе хозяин жилища, находились под действием наркотиков.

Правоохранители провели в квартире санкционированное судом обследование и в присутствии понятых изъяли предметы, которые использовались для потребления «синтетики».

Гости хозяина жилища привлекаются по административной статье о потреблении наркотических средств без назначения врача.

Дознаватель отдела МВД по Рыбновскому району возбудил в отношении хозяина квартиры уголовное дело по статье об организации либо содержании притонов или систематическом предоставлении помещений для потребления наркотических средств. Подозреваемому грозит до 4 лет заключения.

Житель Рыбного устроил в своей квартире наркопритон

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