Житель Рыбного устроил в своей квартире наркопритон

Сотрудники УНК УМВД по Рязанской области и ОМВД по Рыбновскому району задержали 47-летнего жителя города Рыбное. Мужчина организовал в своей квартире наркопритон.

Оперативники пришли в подозрительную квартиру и застали там четверых. Все они, в том числе хозяин жилища, находились под действием наркотиков.

Правоохранители провели в квартире санкционированное судом обследование и в присутствии понятых изъяли предметы, которые использовались для потребления «синтетики».

Гости хозяина жилища привлекаются по административной статье о потреблении наркотических средств без назначения врача.

Дознаватель отдела МВД по Рыбновскому району возбудил в отношении хозяина квартиры уголовное дело по статье об организации либо содержании притонов или систематическом предоставлении помещений для потребления наркотических средств. Подозреваемому грозит до 4 лет заключения.