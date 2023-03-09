Рязанская компания задолжала работнику почти 270 тысяч рублей и не давала уволиться

Одна из компаний Рязани накопила долг по зарплате своему сотруднику почти в 270 тысяч рублей и не давала уволиться. Подробности приводит прокуратура Железнодорожного района Рязанской области.

Надзорное ведомство по обращению работника рязанской компании провело проверку, в ходе которой выявило нарушение трудового законодательства. С 15 июня прошлого года работодатель не обеспечил сотрудника надлежащими условиями труда, из-за чего тот фактически находился в простоя.

В нарушение требований Трудового кодекса зарплата работнику не начислялась и не выплачивалась. Задолженность приблизилась к сумме почти в 270 тысяч рублей.

Сотрудник обращался с письменным заявлением об увольнении по собственному желанию к работодателю, однако трудовые отношения прекращены не были.

Прокуратура района предъявила иск в Железнодорожный райсуд Рязани. 14 февраля 2023 года суд удовлетворил в полном объёме требования прокурора о взыскании задолженности по зарплате и обязании произвести запись об увольнении сотрудника и предоставить отчёт о трудовой деятельности в ОПФР по Рязанской области.

Прокуратура контролирует исполнение решения суда.