Адвокат просил выпустить Александра Логунова под залог

Несмотря на обвинение в убийстве Елены Логуновой, адвокат просил выпустить из сизо под залог её супруга Александра, обвиняемого в преступлении. С таким ходатайством защитник обратился в Басманный суд Москвы в ходе заседания о продлении меры пресечения обвиняемому.

В ходатайстве Следственного комитета указано, что следователи пока не могут завершить расследование уголовного дела. Для этого необходимо завершить почерковедческую, судебно-медицинскую ситуационную и амбулаторную комплексную психолого-сексолого-психиатрическую судебные экспертизы.

Александру Логунову могут предъявить также новое обвинение.

Суд встал на сторону следователя и оставил Александра Логунова под стражей до 15 апреля включительно.