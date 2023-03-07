Вторник, 7 марта, 2023
Татьяна Проводина

Суд конфисковал автомобиль рязанки за повторное вождение в нетрезвом состоянии

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Московский районный суд Рязани вынес приговор жительнице областного центра. Женщину обвиняют в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, при том что она уже получила административное наказание за такое правонарушение.

В июле 2022 года мировой судья привлёк гражданку к административной ответственности. Однако подсудимая должных выводов для себя не сделала и вновь села за руль авто в нетрезвом виде.

Вина женщины была доказана на основании доказательств государственного обвинения. Суд назначил ей обязательные работы сроком 200 часов с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. Автомобиль рязанки конфискован в собственность государства.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован, – сообщили в прокуратуре Московского района Рязани.

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