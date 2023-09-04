Ведьма Алёна Полынь, которую многие называют «кремлёвской ведьмой» или «ведьмой Путина», оставила прогноз о судьбах России и Украины. Слова провидицы привёл dzen-канал «Городские легенды».
По её словам, всё, что происходит на территории бывшей Украинской ССР, было предопределено.
Судьба Украину ждёт отнюдь незавидная. Так, страна будет поделена не несколько частей. Часть из регионов попросится в Россию, другие регионы заберут соседи. Так называемые западные партнёры Украины поддерживают её только на словах и вооружением. На самом же деле в Европе все только и ждут, когда страна затрещит по швам.
А вот нашей стране после присоединения новых территорий придётся нелегко. Вместе с землями Россия получит несколько миллионов новых сограждан, многих из которых взрастили на абсолютно неправедных идеях.
Перепрошивка сознания граждан, отмечает ведьма, будет происходить очень долго и мучительно. Негативное отношение к россиянам, которое долгие годы воспитывали в украинцах, будки читать ещё долго. Хотя россияне будут считать украинцев по-прежнему своими братьями
Когда всё вернётся в привычное русло, Алёна Полынь не сказала. Лишь уточнила, что вся эта история займёт более 20 лет.
Также популярный астролог Татьяна Борщ подтвердила: ещё несколько новых территорий войдут в состав России. Новые регионы войдут в состав России к маю 2024 года. Такое решение будет в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
Также астролог оставила прогноз на завершение спецоперации. По её словам, боевые действия завершатся в конце 2025 — начале 2026 года победой России.
О сроках завершения СВО на Украине говорят многие российские провидцы. Достаточно оптимистичный прогноз представил «кремлёвский экстрасенс» Валерий Кустов. По его словам, завершения противостояния можно ожидать уже в ближайшие месяцы. Так, возникшие разногласия между странами будут урегулированы в марте 2024 года. Также астролог Василиса Володина назвала месяц, когда решится судьба специальной военной операции на Украине. По словам Володиной, фундаментальных изменений в СВО не произойдёт вплоть до февраля 2024 года. Её прогноз во многом сходится со словами Валерия Кустова.