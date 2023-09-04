Ведьма Алёна Полынь, которую многие называют «кремлёвской ведьмой» или «ведьмой Путина», оставила прогноз о судьбах России и Украины. Слова провидицы привёл dzen-канал «Городские легенды».

По её словам, всё, что происходит на территории бывшей Украинской ССР, было предопределено.

— Любой конфликт напоминает пружину. Представьте, что её сжимали много лет, а потом она выпрямилась. Она в любом случае бы выпрямилась. Иного не дано – это своего рода закон энергии, – объясняет ведьма.

Судьба Украину ждёт отнюдь незавидная. Так, страна будет поделена не несколько частей. Часть из регионов попросится в Россию, другие регионы заберут соседи. Так называемые западные партнёры Украины поддерживают её только на словах и вооружением. На самом же деле в Европе все только и ждут, когда страна затрещит по швам.

А вот нашей стране после присоединения новых территорий придётся нелегко. Вместе с землями Россия получит несколько миллионов новых сограждан, многих из которых взрастили на абсолютно неправедных идеях.

— Так что впереди диверсионные вылазки (явный протест), саботаж важных решений (тихий протест) и долгое восстановление всего разрушенного, — предупреждает Алёна Полынь.

Перепрошивка сознания граждан, отмечает ведьма, будет происходить очень долго и мучительно. Негативное отношение к россиянам, которое долгие годы воспитывали в украинцах, будки читать ещё долго. Хотя россияне будут считать украинцев по-прежнему своими братьями

Когда всё вернётся в привычное русло, Алёна Полынь не сказала. Лишь уточнила, что вся эта история займёт более 20 лет.

Также популярный астролог Татьяна Борщ подтвердила: ещё несколько новых территорий войдут в состав России. Новые регионы войдут в состав России к маю 2024 года. Такое решение будет в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

— Присоединение будет менее болезненным, чем это было с Донбассом. Обязательно войдут весь Херсон, другие города, — заявила Борщ.

Также астролог оставила прогноз на завершение спецоперации. По её словам, боевые действия завершатся в конце 2025 — начале 2026 года победой России.

О сроках завершения СВО на Украине говорят многие российские провидцы. Достаточно оптимистичный прогноз представил «кремлёвский экстрасенс» Валерий Кустов. По его словам, завершения противостояния можно ожидать уже в ближайшие месяцы. Так, возникшие разногласия между странами будут урегулированы в марте 2024 года. Также астролог Василиса Володина назвала месяц, когда решится судьба специальной военной операции на Украине. По словам Володиной, фундаментальных изменений в СВО не произойдёт вплоть до февраля 2024 года. Её прогноз во многом сходится со словами Валерия Кустова.