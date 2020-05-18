ОНФ предлагает приравнять СМИ к пострадавшим от коронавируса отраслям

Общероссийский народный фронт предлагает распространить на региональные и местные СМИ меры государственной поддержки, реализуемые в отношении малых и средних предприятий из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики.
«Учредителем редакции региональных и местных СМИ довольно часто выступают некоммерческие организации или просто физические лица, что не позволяет им соответствовать критериям малого и среднего предпринимательства и претендовать на соответствующие уже действующие меры поддержки со стороны государства, – отметила член Центрального штаба ОНФ, руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко.
Отмечается также, что основным источником доходов таких СМИ являлась реклама, заказчиком которой выступал тот же самый бизнес. В настоящее время отмечается снижение объемов рекламы до 90 % у отдельных СМИ.
ОНФ просит правительство обратить отдельное внимание на отрасль СМИ и принять необходимые меры поддержки, которые помогли бы СМИ сохранить их хозяйственно-экономическую деятельность и продолжить выполнение их важной социальной роли.
ОНФ приглашает сотрудников региональных и местных СМИ ознакомиться с предложениями экспертов по ссылке и в случае согласия оставить свой голос в поддержку данной инициативы.
Итоговые предложения будут направлены ОНФ в правительство РФ и соответствующие органы власти.
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