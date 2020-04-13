В Рязанской области задействовано 137 коек из 620, развёрнутых из-за коронавируса

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Губернатор Рязанской области провёл очередное заседание областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом Николай Любимов написал у себя в соцсетях. 

По словам главы региона, в области осуществляется полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Проведено более 5 300 лабораторных исследований.

Продолжается контроль за безопасным функционированием предприятий и организаций, соблюдением ими режима работы.

Особое внимание –  организации профилактических мероприятий в учреждениях соцобслуживания населения: интернатам, детским домам, домам для престарелых. Эти объекты остаются зоной повышенного риска.

Развёрнуто 620 коек, задействовано 137 –  имеется существенный запас.

Создан резерв врачей для работы в стационарах, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

В каждой медицинской организации формируется резерв необходимых лекарственных средств и медицинских изделий.

– Друзья, в регионе на сегодня зарегистрировано уже 89 подтверждённых и 39 условно подтвержённых случаев заболевания, – написал Любимов. – Тем не менее далеко не все граждане соблюдают режим самоизоляции и рекомендуемые меры профилактики, подвергая значительному риску не только свою жизнь и здоровье, но и других людей. Прошу вас ответственно отнестись к ситуации и по возможности оставаться дома. Берегите себя!

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