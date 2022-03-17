Конон Огородник 18 марта: что нельзя делать в этот день

18 марта православные христиане вспоминают Конона Градаря. Святой Конон родился в начале III века в Назарете. В период правления римского императора Деция Траяна, когда христиане подвергались преследованиям, Конон мужественно перенес все мучения и продолжал до самой смерти отстаивать свою веру в Христа.

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В народе Конона Градаря считают покровителем урожая, от этого название праздника – Огородник. С 18 марта наши предки начинали готовиться к весенним полевым работам.

— На Конона Огородника день с ночью равняется, зима кончается, весна начинается, — поговаривали они.

У святого Конона в этот день просили помочь в наступлении плохой погоды и помощи в работе в саду и огороде. Проводили также специальный обряд, который помогает избавить огород от трёх бед – влажности, засухи и вредителей. Для этого выкапывали три лунки, шептали над каждой молитву, а потом засыпали ее землей.

Есть древняя традиция – 18 марта собираться семьёй за одним столом и есть свежий хлеб. Тем, кто находится в ссоре, сегодня велено помириться. В противном случае можно утратиться дружеские отношения на всю жизнь.

Народные приметы 18 марта

18 марта солнечно — лето будет теплым;

На Конона Огородника без осадков — летом града не будет;

Трясогузки возвратились раньше обычного — к теплой весне.

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Именины 18 марта отмечают Константин, Иван, Георгий, Ираида, Давид, Адриан, Фёдор, Николай, Кирилл, Марк.