Наступление осени в Рязани всегда порождает один и тот же вопрос: когда наконец включат отопление? Мы собрали всю самую актуальную информацию, чтобы вы точно знали, когда ждать тепла в своей квартире, куда звонить при отсутствии отопления и как узнать график подключения вашего дома.

Начало отопительного сезона в Рязани: что нужно знать?

Как определяют сроки?

Отопительный сезон начинается не по календарю, а по погоде. По закону, тепло в дома рязанцев начинают подавать, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд держится на отметке +8°C и ниже. При этом температура за окном должна быть стабильной, без резких потеплений. Именно эти условия являются официальным сигналом для старта отопительного сезона.

Официальный старт сезона 2025

На основании многолетнего опыта, отопительный сезон в Рязани обычно стартует в период с 20 сентября по 10 октября. Однако точная дата будет объявлена администрацией города Рязани только после того, как будут соблюдены все необходимые погодные условия. После появления официальной информации о старте отопительного сезона мы обязательно об этом напишем.

Нормативная база: когда включают отопление?

Основанием для начала отопительного сезона является Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Этот документ и определяет главные условия для включения отопления, а также сроки и порядок подачи тепла.

График подключения отопления по районам Рязани

Этапы и очерёдность подключения

Важно понимать, что тепло в Рязани подают не сразу во все дома. Подключение происходит поэтапно и занимает, как правило, до двух недель. В первую очередь тепло поступает в социально значимые объекты: детские сады, школы, больницы и поликлиники. Только после этого начинается подключение жилых многоквартирных домов. В первую очередь, тепло получают дома, находящиеся на самых дальних участках тепловых сетей.

Как узнать, когда отопление будет в вашем доме?

Точного, публичного графика подключения каждого дома не существует. Однако, вы можете позвонить в свою управляющую компанию (УК) или ТСЖ. Там вам предоставят информацию о примерных сроках подачи тепла в ваш конкретный дом.

Что делать, если отопление не дали вовремя?

Куда звонить: телефоны и горячие линии

Если отопительный сезон уже стартовал, а ваши батареи остались холодными, не стоит паниковать. В первую очередь обратитесь в вашу управляющую компанию или ТСЖ. Если в вашей УК не отвечают или не могут предоставить информацию, обратитесь на горячую линию администрации города Рязани.

Вот основные контакты:

Ваша управляющая компания или ТСЖ. (Номер телефона должен быть указан в квитанции)

(Номер телефона должен быть указан в квитанции) Управление энергетики и ЖКХ Администрации города Рязани. Телефон приемной: 27-46-27

Как подать жалобу?

Если проблему не удалось решить по телефону, можно подать официальную жалобу. Для этого нужно составить заявление в письменной форме и отнести его в управляющую компанию. Обязательно зарегистрируйте документ, чтобы у вас была отметка о его принятии. Если и это не помогло, можно обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области.

FAQ: ответы на частые вопросы

Когда включат отопление в Рязани?

Отопление включают, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже 8°C в течение пяти дней.

Почему у соседей есть отопление, а у меня нет?

Подключение происходит поэтапно, поэтому в разных районах и даже домах отопление может появиться в разное время.

Что делать, если батареи еле тёплые?

Проверьте, нет ли воздуха в системе, а затем обратитесь в вашу управляющую компанию или ТСЖ для устранения проблемы.

Куда звонить, если нет отопления?

В первую очередь, свяжитесь с вашей управляющей компанией или аварийно-диспетчерской службой.

Когда включат отопление в школах и детских садах?

Обычно социальные объекты (школы, детские сады, больницы) подключают к отоплению в первую очередь, ещё до официального старта сезона для жилых домов.

