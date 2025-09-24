Среда, 24 сентября, 2025
Власть и политика

Мэр Рязани рассказал, когда в городе включат отопление

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов рассказал о готовности города к новому отопительному сезону. По его словам, теплоснабжающие организации уже готовы к работе.

Когда включат отопление?

Точной даты пока нет. МУП «РМПТС» ежедневно получает прогноз погоды от Гидрометцентра на ближайшие пять дней. Решение о начале отопительного сезона будет принято, когда среднесуточная температура воздуха установится на отметке ниже 8°C.

В Рязани 2 683 многоквартирных дома должны получить паспорта готовности к зиме. На данный момент 93% жилого фонда уже подготовили, а 82% домов получили акты готовности. Администрация планирует ускорить этот процесс и завершить его к 1 октября.

Паспорта готовности к отопительному сезону уже выданы всем 204 социальным учреждениям города.

Ремонт теплотрасс

Работы по ремонту теплотрасс идут по графику, за исключением нескольких улиц. По словам Виталия Артёмова, на улицах Соборной и Урицкого есть небольшое отставание, но их ремонт планируется завершить к 1 октября. Сложности с синхронизацией работ возникли на улице Великанова, где одновременно работают подрядчики «Водоканала» и «Теплосети», а также ведётся ремонт дороги.

Несмотря на это, глава города уверен, что Рязань войдёт в отопительный сезон планово.

