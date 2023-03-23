Каждый пятый россиянин готов взять кредит на ремонт

Более 70% россиян планируют в ближайшие полгода-год провести ремонт в своем доме или квартире и потратить на это не более 300 тыс рублей. 88% заметили рост стоимости стройматериалов за последний год. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

72% опрошенных собираются делать домашний ремонт до конца 2023 года (40% скорее да, 32% определенно да). 17% не планируют ремонт (13% скорее нет, 4% определенно нет). 11% затруднились ответить на этот вопрос.

У 51% не изменились планы на ремонт за последний год: из них 33% собирались ремонтировать жилье и сделали это, а 18% не собирались и не ремонтировали. 27% изменили свои планы и вынуждены были сократить расходы на ремонт или сделать его проще (на Дальнем Востоке 33%, на Северном Кавказе 19%). Еще 14% вообще отказались от намеченного ремонта (в Южном федеральном округе 20%, в Северо-Западном 8%). А 7% опрошенных под влиянием рыночной ситуации наоборот решили сделать ремонт, хотя не планировали (в Сибири 12%).

22% опрошенных планируют расходы на ремонт в сумме не более 30 тысяч рублей. 37% рассчитывают уложиться в 30-100 тысяч, 22% оценивают бюджет возможного ремонта в 100-300 тысяч рублей, 7% — в 300-500 тысяч рублей. Еще 7% готовы потратить на ремонт свыше 500 тысяч рублей (в Москве и Московской области 11%, в Сибири и Южном федеральном округе по 1%). 5% россиян не готовы тратить на ремонт ни копейки.

«Во время ремонта все больше россиян задумываются о страховании квартиры или дома, чтобы не рисковать средствами, вложенными в благоустройство жилья, — прокомментировала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Серова. — Самый массовый страховой случай для квартир, независимо от региона, – залив и протечки. В 2022 году «Росгосстрах» в каждый рабочий день возмещал клиентам за утраченное или поврежденное жилье и имущество более 7,7 млн рублей. Все больше страховых случаев по договорам страхования жилья урегулируется дистанционно, когда хозяин может сам осмотреть повреждения и направить фото и необходимые документы в страховую компанию по электронной почте».

48% опрошенных не ощутили дефицита качественных стройматериалов и товаров для ремонта в последние месяцы (38% скорее нет, 10% определенно нет). В Южном федеральном округе такой ответ дали 57%, тогда как на Дальнем Востоке только 37%. По мнению 28%, дефицит качественных стройматериалов и товаров для ремонта уже заметен (в Москве и Московской области, а также в Поволжье так считают 31%, в Южном федеральном округе 22%). Четверть респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Только 4% россиян считают, что стоимость материалов для ремонта за последний год не изменилась. По мнению 18%, товары для ремонта за год подорожали на 5-10%, еще 26% полагают, что на 10-20%. По личным оценкам 24% опрошенных, «ремонтная» инфляция составила 20-30%, а 20% и вовсе считают, что материалы для ремонта за последний год подорожали более чем на 30%. Еще 7% затруднились с ответом. Снижение стоимости стройматериалов на 5-10% обнаружил 1% опрошенных.

21% готовы взять кредит на ремонт в будущем (3% определенно да, 18% скорее да). Выше всего готовность к таким кредитам в Южном федеральном округе (29%), ниже всего в Центральном (15%). При этом 61% не намерены брать кредиты на ремонт (32% скорее нет, 29% определенно нет). Каждый пятый (19%) затруднились ответить на этот вопрос.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 10-17 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.