Казанцы устроили массовую драку с туристами из Тольятти

Накануне в Кировском районе Казани произошла массовая драка с участием местных жителей и туристов из Тольятти, сообщается в телеграм-канале Татарстан-24.

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По словам очевидцев, в разборках участвовали больше 15 человек. Опубликована видеозапись с места событий.

К приезду стражей порядка казанцы успела разбежаться. На месте оказались только гости столицы Татарстана, у некоторых из них были ушибы, ссадины и порезы.

Туристы утверждают, что казанцы напали на них без всяких объяснений. При этом пострадавшие отказались от помощи медиков.