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Касимовское село Квасьево получит шанс на стабильную связь и интернет

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Изображение от jannoon028 на Freepik
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На заседании правительства Рязанской области 28 ноября рассмотрели вопрос отсутствия связи и интернета в селе Квасьево Касимовского района.

По словам министра цифрового развития, информационных технологий и связи Андрея Ульянова, территория населенного пункта находится далеко от базовых станций операторов, связь там неустойчивая.

Местные жители набрали 387 голосов в голосовании Минцифры, заняв 8-е место по Рязанской области. Правда, федеральная квота на строительство регионам сокращена, Рязанская область получит финансирование только на 6 направлений.

По словам Ульянова, из-за высокой активности людей, Квасьево собираются включить в региональный проект на 2024 год.

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