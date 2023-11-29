Касимовское село Квасьево получит шанс на стабильную связь и интернет

На заседании правительства Рязанской области 28 ноября рассмотрели вопрос отсутствия связи и интернета в селе Квасьево Касимовского района.

По словам министра цифрового развития, информационных технологий и связи Андрея Ульянова, территория населенного пункта находится далеко от базовых станций операторов, связь там неустойчивая.

Местные жители набрали 387 голосов в голосовании Минцифры, заняв 8-е место по Рязанской области. Правда, федеральная квота на строительство регионам сокращена, Рязанская область получит финансирование только на 6 направлений.

По словам Ульянова, из-за высокой активности людей, Квасьево собираются включить в региональный проект на 2024 год.