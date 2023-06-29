Касимовская полиция быстро задержала курьера телефонных мошенников

Сотрудники угрозыска Касимовского межмуниципального отдела МВД оперативно задержали подозреваемую в причастности к телефонному мошенничеству. Жертвами схемы «ваш родственник попал в беду» стали две пенсионерки города Касимова. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Днем 83-летняя женщина заявила в полицию о хищении у неё 100 тысяч рублей. По словам потерпевшей, ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший заявил, что её близкий человек стал виновником ДТП, в котором сильно пострадал другой человек. Поддавшись на уговоры злоумышленника, заявительница передала деньги девушке-курьеру, якобы чтобы избежать возбуждения уголовного дела.

Оперативники начали работать над раскрытием этого преступления. Вечером того же дня в отдел полиции поступило заявление о ещё одном подобном инциденте. 66-летняя местная жительница также передала прибывшей девушке 100 тысяч рублей.

В результате оперативных действий сотрудников полиции подозреваемую задержали. Ей оказалась 22-летняя жительница Подмосковья. Девушка-курьер пояснила, что получив деньги от потерпевших, переводила их на различные банковские счета.

Следственный отдел МО МВД Касимовский расследует уголовное дело о мошенничестве.

Полиция призывает жителей Рязанской области быть бдительными. При поступлении подобного звонка в первую очередь нужно успокоиться, прервать разговор и позвонить родственнику, о котором сообщил звонивший. Нельзя впускать в квартиру незнакомцев и передавать им деньги. О любых мошеннических действиях нужно сразу же сообщил в полицию. Необходимо также предупредить своих пожилых родственников о возможной опасности.