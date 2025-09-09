Капитальный ремонт улицы Аллейной запланирован на 2026 год

В Рязани на 2026 год запланировали благоустройство улицы Аллейной. Об этом на заседании правительства 9 сентября сообщил глава администрации города Виталий Артёмов.

Одна из местных жительниц попросила привести в порядок улицу. Губернатор Рязанской области Павел Малков попросил Виталия Артёмова прокомментировать состояние улицы Аллейной.

«Протяженность дороги по улице Аллейной – более 1 км. Сейчас это фактически грунтовая дорога, которую мы периодически отсыпаем асфальтовой крошкой. Необходим капитальный ремонт этой улицы», – отметил Виталий Артёмов.

На устройство дороги с асфальтобетонным покрытием, по словам мэра, необходимо порядка 20 млн рублей. Благоустройство улицы Аллейной планируется провести в 2026 году.

«Будем закладывать собственные средства и просить Правительство нам помочь», – сказал глава администрации Рязани.

Также на заседании Правительства Виталий Артемов сообщил, что в 2025 году отремонтируют 38 и заменят 4 электронных табло прибытия общественного транспорта.