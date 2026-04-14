Транспорт и дороги

Участок дороги в Рязанской области отремонтировали после решения суда и вмешательства приставов

Алексей Самохин
Рязанский минтранс отремонтировал трассу после штрафа и предупреждения об уголовной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба ГМУ ФССП России.

Суд обязал региональное министерство транспорта привести в порядок проблемные участки автодороги «Пехлец − Кораблино − Скопин». Требования были конкретными: заделать трещины и выбоины, восстановить разрушенные кромки асфальта, вернуть проезжей части нормативную ширину. Исполнительный документ передали в спецотделение судебных приставов по Рязанской области ГМУ ФССП России. 

После официального извещения о возбуждении исполнительного производства минтранс к работам не приступил. Такое поведение обошлось ведомству административным штрафом в 30 тысяч рублей. Вдобавок министерство получило предупреждение об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного решения.

После этого минтранс заключил контракт на проведение дорожных работ. Сотрудник органа принудительного исполнения выехал на место с проверкой и подтвердил: покрытие приведено в нормативное состояние.

