Квартиры с террасами от «Мармакс» — пространства для жизни и вдохновения 

Террасы в квартирах всегда были признаком эксклюзивной недвижимости — деталью, доступной единицам. Сегодня эти открытые пространства становятся главным трендом в жилой недвижимости бизнес- и премиум-класса. Девелоперская компания «Мармакс» в своих проектах в Рязани превращает террасы из редкого бонуса в осознанную философию комфорта.

Утренний кофе на свежем воздухе, мягкий солнечный свет, тишина и простор. Никуда не надо спешить, потому что лучшее место для идеального начала дня — здесь, на собственной террасе.

Открывая панорамные двери, обладатели лотов с террасами попадают в свое личное пространство под открытым небом — это продолжение их квартиры, где каждый раз можно получать новые ощущения. Например, утром вдохновиться йогой, днем устроить рабочее место на свежем воздухе, а вечером провести время с близкими или уединиться с книгой.

Каждый день — новый сценарий: терраса может превратиться в уютную лаунж-зону с креслом-качалкой и пледом, детскую мини-площадку или собственный зеленый оазис с цветами и декоративными растениями. Любителям активного образа жизни открытые пространства отлично подходят для занятий спортом на свежем воздухе.

В девелоперской компании «Мармакс» пошли дальше точечных решений: террасы стали ключевым элементом всех проектов. Так, в «Арт Кварталах» он получил особое архитектурное воплощение и стал частью визуальной концепции, подчеркнув индивидуальность и статус жилого комплекса.

Более того, в проектах девелоперской компании «Мармакс» формат выходит за рамки приватного пространства. В жилом комплексе Наследие современности и городском квартале «Манхэттен» открытые зоны приобретают общественное значение, становясь местами для общения и встреч резидентов.

«Покупатели все чаще ищут личное пространство и возможность наслаждаться свежим воздухом. В этом контексте террасы становятся идеальным решением, позволяя создать собственную зону отдыха прямо в доме. Мы видим растущий интерес к такому формату и активно интегрируем его в наши проекты — от домов в центре Рязани до загородной резиденции „Поляна“. Это долгосрочное направление развития, отвечающее запросу на более гибкую, живую и комфортную среду», — отмечает Константин Денисов, директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс».

«Мармакс» следует тренду и предлагает по новому взглянуть на городскую жизнь. Формат квартиры выходит за привычные рамки — она превращается в пространство, наполненное воздухом, светом, свободой, и запоминается особенными моментами, из которых складывается ваша личная история.