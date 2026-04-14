Суд обязал отремонтировать участок трассы «Шацк — Касимов» после жалоб жителей

Сасовский районный суд удовлетворил иск, поданный прокуратурой района, и обязал ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» привести в нормативное состояние автомобильную дорогу.

Основанием для судебного разбирательства стало коллективное обращение жителей, которые пожаловались на неудовлетворительное состояние дорожного полотна на участке трассы «Шацк — Касимов», а именно — на подъезде к селу Гавриловское.

Реклама

В ходе прокурорской проверки факты, изложенные в обращении граждан, полностью подтвердились. Было установлено, что дорожное покрытие имеет многочисленные выбоины, размеры которых значительно превышают допустимые государственные стандарты.

Особое внимание в ходе разбирательства суд уделил тому факту, что ранее прокуратура уже вносила представление в адрес дирекции дорог с требованием устранить нарушения. Однако необходимые работы так и не были выполнены.

По итогам рассмотрения дела суд встал на сторону надзорного ведомства и обязал дорожную организацию в кратчайшие сроки привести состояние указанного участка автомобильной дороги в полное соответствие с нормативными требованиями.

Фактическое исполнение решения суда взято на контроль прокуратурой Сасовского района.