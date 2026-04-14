В Кадомском районе фура продавила дорогу, прокуратура внесла представление

Прокуратура Кадомского района провела проверку по обращению граждан, которые сообщили о повреждении дорожного покрытия после проезда грузового автомобиля. Инцидент произошёл на участке дороги, соединяющем село Дарьино в Кадомском районе и Кустаревку в Сасовском районе.

Жители выразили возмущение состоянием дороги, отметив, что тяжёлые грузовики не только разрушают асфальт, но уже начали продавливать и грунтовое полотно. Вопрос «Кто будет отвечать за повреждённую дорогу?» стал для местных жителей особенно актуальным.

Сотрудники прокуратуры с выездом на место установили, что на автомобильной дороге «Кадом — Котелино — Нижне-Никольск — граница района» действительно имеются серьёзные дефекты. В ходе осмотра были зафиксированы: просадки грунта, многочисленные трещины, колейность, выбоины и проломы.

Размеры повреждений значительно превышают предельно допустимые нормы, установленные государственными стандартами. Причиной разрушения покрытия стало несоблюдение ограничений на движение тяжеловесных транспортных средств, введённых Министерством транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

По итогам проверки прокуратура внесла представление директору Государственного казённого учреждения Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области». В документе содержится требование незамедлительно принять меры по устранению выявленных нарушений и привести дорожное полотно в нормативное состояние.