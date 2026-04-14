Изображение от chandlervid85 на Freepik
Общество

РПЦ призвала к раскаянию девушку, сделавшую кальян из кулича

Анастасия Мериакри
Русская православная церковь (РПЦ) обратилась к девушке, которая использовала пасхальный кулич для кальяна, с призывом принести извинения перед верующими и проявить деятельное раскаяние. Об этом сообщил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с РИА Новости.

«Нет никаких оправданий для подобного поступка. Пасхальный кулич – то, с чем верующие нашей страны ассоциируют свою веру. Очевидно, что подобные манипуляции не могут не вызвать возмущения. Мы призываем девушку извиниться перед верующими и принести деятельное раскаяние в смысле статьи 75 УК («освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием» – ред.)», — сказал Кипшидзе.

В одном из московских баров девушка изготовила кальянную чашу из пасхального кулича. Она записала происходящее на видео и распространила его в социальных сетях. Этот поступок вызвал широкий общественный резонанс.

По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Девушка вскоре принесла публичные извинения, назвав свой поступок необдуманным. Однако правоохранительные органы продолжили расследование: подозреваемую задержали, допросили, а в её квартире провели обыск.

РПЦ подчёркивает, что подобные действия недопустимы и не могут быть оправданы. Церковь призывает к уважению религиозных символов и традиций, а также к осознанию ответственности за свои поступки.

