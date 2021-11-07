Калужане попросили Путина проверить губернатора Шапшу на превышение полномочий

Группа калужан попросила президента Владимира Путина проверить губернатора Владислава Шапшу на превышение полномочий, пишет Калуга Поиск.

Один из участников ролика заявил, что ограничительные меры против распространения коронавируса якобы нарушают конституционные права людей. В качестве примера он привел право на труд, свободу передвижения, неприкосновенность частной жизни и личную врачебную тайну.

Инициаторы акции также обвинили Шапшу в создании социальной напряженности в регионе и сегрегации людей.

Молодой человек в обращении утверждает, что некоторые депутаты, руководители СМИ и журналисты критикуют людей, отказывающихся от получения QR-кода, в результате чего против них развязали «информационную войну».

Также в видеозаписи говорится, что пропаганда вакцинации якобы проводится не с целью остановить коронавирус, а для достижения 80 процентов вакцинированных, что позволит отменить действующие ограничения.