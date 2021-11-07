5 C
Рязань
Воскресенье, 7 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Калужане попросили Путина проверить губернатора Шапшу на превышение полномочий

powder

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Группа калужан попросила президента Владимира Путина проверить губернатора Владислава Шапшу на превышение полномочий, пишет Калуга Поиск.

Один из участников ролика заявил, что ограничительные меры против распространения коронавируса якобы нарушают конституционные права людей. В качестве примера он привел право на труд, свободу передвижения, неприкосновенность частной жизни и личную врачебную тайну.

Инициаторы акции также обвинили Шапшу в создании социальной напряженности в регионе и сегрегации людей.

Молодой человек в обращении утверждает, что некоторые депутаты, руководители СМИ и журналисты критикуют людей, отказывающихся от получения QR-кода, в результате чего против них развязали «информационную войну».

Также в видеозаписи говорится, что пропаганда вакцинации якобы проводится не с целью остановить коронавирус, а для достижения 80 процентов вакцинированных, что позволит отменить действующие ограничения. 

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,816ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать