Календарь Великого поста 2022: 9 марта

Наступил Великий пост. Третий день поста в этом году приходится на 9 марта. Как и на любой другой постный день, на эту дату налагается ряд запретов. Кроме того, стоит учитывать особенности богослужения и молитвы и поминовения.

Особенности богослужения

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9 марта осуществляется Литургия Преждеосвященных Даров. Во время Великого поста полная литургия в будние не проводится. А эта особенная служба по средам и пятницам подразумевает причащение Святых Даров, освящённых в предыдущий воскресный день. На вечерне читается третья часть Великого покаянного канона Андрея Критского.

Памятная дата

9 марта чтут первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Правда, служба по этому поводу переносится на субботу.

Также православные вспоминают Преподобного Еразма Печерского, всё своё богатство отдавшего на нужды монастыря, поддавшегося искушениям, но покаявшегося и принявшего перед смертью схиму.

Особенности поста

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В течение года среда – постный день, а в период Великого поста в среду предполагается более строгое воздержание. Монастырский устав предписывает сухоядение. Причастники с 00 часов до подхода к Чаше держат евхаристический пост, то есть отказываются от еды и питья.