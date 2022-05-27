Как я проведу это лето: треть россиян копят деньги на отдых для детей

81% россиян отправят своих детей на отдых этим летом, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» в ходе общероссийского опроса*. Каждый седьмой ребенок отправится на российский морской курорт, в оздоровительный лагерь или летнюю школу, каждый четвертый проведет лето на даче. Почти половина семей (46%) планирует потратить на детский отдых в этом году до 30 тыс. рублей.

Каждый четвертый россиянин отправит своего ребенка этим летом на дачу или в деревню к родственникам, каждый седьмой (14%) — на российский морской курорт. 8% детей отправятся в оздоровительный лагерь, а 7% — в летнюю школу. Примечательно, что год назад российские оздоровительные лагеря и летние школы были вторым и третьим по популярности местом детского отдыха (прошлым летом в лагерь детей отправляли 18% опрошенных, в летние школы — 13%). На дачах год назад отдыхали 19% детей.

Почти четверть россиян (23%) планируют для своих детей летние поездки за границу (в том числе, в страны ближнего зарубежья). При этом 9% мальчиков и девочек будут путешествовать за пределами России вместе с семьей, 11% самостоятельно отправятся в зарубежный детский лагерь или школу (например, языковую), а 4% поедут в экскурсионную поездку со своим классом.

Каждый пятый ребенок (19%) этим летом останется дома. При этом родители отмечают, что часто их дети просто не хотят никуда ехать (так отвечают 29% респондентов) или планируют летом работать в родном городе (8%). Каждая десятая семья не может справиться с организационными вопросами: родители работают летом, отправить ребенка на отдых не с кем, а отпускать его в самостоятельную поездку пока не готовы.

Организация детского летнего отдыха обойдется почти половине родителей (46%) в сумму до 30 тыс. руб. Каждый пятый россиянин планирует потратить на поездки своего ребенка 50-75 тыс. руб., 18% — 30-50 тыс. руб. и 16% — более 75 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом траты на детский отдых практически не изменились.

Треть опрошенных (36%) целенаправленно копят деньги на летний отдых ребенка в течение года, а каждый шестой (16%) располагает необходимыми свободными средствами и откладывать их не требуется. Каждый седьмой респондент (15%) планирует одолжить деньги на поездку у родственников/друзей или взять кредит, а каждый девятый (11%) воспользуется подаренной путевкой. Каждый шестой россиянин рассчитывает получить кэшбек, который начисляется при оплате организованного детского отдыха картой «Мир».

«В летний период, когда дети часто находятся без присмотра взрослых, проводят много времени в активных играх на улице и, соответственно, больше обычного рискуют получить травму, необходимо предусмотреть страховую защиту от несчастного случая. При подключении к полису «Детский капитал» СК «Росгосстрах Жизнь» дополнительной программы с риском «Травма в результате несчастного случая», мы выплатим страховое возмещение, если по неосторожности пострадает ребенок. Эти средства можно будет потратить на лечение или реабилитацию ребенка. Часто такие страховки нужны для организации поездки в лагерь или спортивных секций и сборов, у наших агентов можно оформить такие программы», — говорит руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов компании «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

*Опрос проводился с 10 по 25 мая 2022 г. методом онлайн-интервью. Опрошено 1500 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 500 тысяч человек).